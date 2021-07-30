Американский пловец Райан Мёрфи прокомментировал победу россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.

«На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны», —цитирует Мёрфи Washington Post.

Напомним, Рылов завоевал золотую медаль, установив олимпийский рекорд. Мёрфи финишировал вторым.

Из-за санкций ВАДА российская команда выступает в Токио без национальной символики, под флагом ОКР. Олимпиада должна была состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.