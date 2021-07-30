Российский теннисист Карен Хачанов продолжает борьбу на летних Олимпийских играх в Токио. Сегодня, 30 июля, он поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за выход в финал соревнований.

Игра начнется в 9:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Хачанов, посеянный под 12-м номером, на пути к полуфиналу одолел японца Йосихито Нисиоку, аргентинца Диего Шварцмана, австралийца Джеймса Дакворта и француза Уго Умбера. Карреньо-Буста в четвертьфинале взял верх над другим российским теннисистом — второй ракеткой мира Даниилом Медведевым.

В другом полуфинале лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.