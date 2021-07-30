На летних Олимпийских играх в Токио стартовали соревнований по легкой атлетике. Сегодня, 30 июля, россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал в прыжках в высоту, показав одинаковый результат — 2.28 метра.

Борьба за медали будет проходить в воскресенье, 1 августа, и начнется в 13:10 по московскому времени.

Напомним, российскую легкую атлетику в Токио представляют всего десять спортсменов.

Олимпийские игры должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. На данный момент российская команда, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете с 30 наградами (девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых).