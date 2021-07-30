Российский пловец Евгений Рылов завоевал второе золото Олимпиады в Токио, выиграв финальный заплыв на дистанции 200 м на спине.

Спортсмен установил олимпийский рекорд, показав время 1.53,27. Посмотреть видео его выступления можно здесь:

Второе место занял американский пловец Райан Мёрфи с результатом 1.54,15, третьим стал британец Люк Гринбанк (1.54,72). После соревнований Мёрфи заявил, что в их заплыве «было не всё чисто», намекнув на допинговые истории в России.

Для олимпийской сборной России, выступающей под флагом ОКР, эта золотая медаль стала девятой. В медальном зачете команда занимает четвертое место, уступая Японии, Китаю и США.