Американская гребчиха Меган Калмо прокомментировала свои слова о том, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде в Токио.

Накануне она открыто призналась в неприязни к российской команде, которой, по её мнению, вообще не должно было быть на Играх-2020. Сегодня она подтвердила свои слова.

«Мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей. Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированы, чтобы выиграть одну из этих медалей», — сказала Калмо в интервью row2k.com, перевод опубликован на «ИноСМИ».

Напомним, вчера россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали турнира по академической гребле в двойках парных распашных без рулевого.