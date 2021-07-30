Британский пловец Люк Гринбанк прокомментировал победу россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине в рамках Олимпиады в Токио. Вторым в финальном заплыве стал американец Райан Мёрфи, а Гринбанк взял бронзу.

«Прискорбно знать, что где-то существует глобальная схема допинга, спонсируемая государством», — приводит слова Гринбанка «Матч ТВ».

Напомним, ранее недовольство победой Рылова выразил Мёрфи. Он заявил, что в финальном заплыве с участием россиянина было «не всё чисто». Таким образом он намекнул на допинговые проблемы в России.

Для Рылова эта медаль стала уже третьей в Токио-2020. Ранее он стал олимпийским чемпионом на стометровке на спине, затем взял серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем в составе российской команды.