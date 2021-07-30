Российские шпажисты вышли в финал командного первенство на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале они одержали победу над Китаем со счетом 45:38.

Российскую команду представили Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов. В роли запасного числится Сергей Ходос.

Таким образом, россияне гарантировали себе как минимум серебряные медали. Их соперником по финалу станет сборная Японии, поединок состоится сегодня, 30 июля, и начнется а 13:30 по московскому времени.

Накануне женская сборная России по фехтованию завоевала золото в командном турнире по рапире.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.