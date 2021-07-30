Российский пловец Евгений Рылов сообщил, что между ним и американцем Райаном Мёрфи нет конфликта.

Сегодня, 30 июля, Рылов завоевал золото Олимпиады на дистанции 200 м на спине, а Мёрфи стал вторым. После соревнований американец заявил, что в заплыве «было не всё чисто», намекая на допинговые проблемы в России.

«Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — написал Рылов в инстаграме.

Для Рылова эта медаль стала уже третьей в Токио-2020. Ранее он стал олимпийским чемпионом на стометровке на спине, затем взял серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем в составе российской команды.