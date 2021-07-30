Российский баскетболист Евгений Воронов продолжит карьеру в «Парме». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 35-летним защитником подписано на один год.

В минувшем сезоне Вороново выступал за подмосковные «Химки». В Единой лиге ВТБ в среднем за матч он набирал 4,7 очка, 1,9 подбора и 1,0 передачи. В Евролиге он провел 20 матчей, в которых в среднем набирал 2,9 очка, 1,6 подбора и 0,8 передачи.

Напомним, до перехода в «Химки» Воронов на протяжении трех лет защищал цвета петербургского «Зенита», где был капитаном. Также он играл за «Динамо», ЦСКА, «Триумф», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В составе сборной России Воронов взял бронзу Олимпийских игр-2012 в Лондоне.