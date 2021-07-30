Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Во время соревнований американские пользователи социальных сетей активно обсуждали россиянку. В частности, они высмеяли её стойку. Бацарашкина заняла «расслабленную» позицию во время стрельбы, держа одну руку в кармане.

«Будет сильная отдача, люди не зря говорят держать пистолет двумя руками», — написал один из американских пользователей.

Однако нашлись и другие юзеры, которые лучше знакомы с особенностью стрельбы из пневматического оружия. Они объяснили, что подобная техника не подошла бы для настоящей стрельбы, но на Олимпиаде она является уместной.

«Стойка предназначена для того, чтобы стрелок оставался максимально расслабленным и неподвижным, а не контролировал отдачу», — пояснил пользователь.

Напомним, ранее Бацарашкина взяла золото Игр-2020 в стрельбе из пистолета с 10 м, а также серебро в аналогичной дисциплине в миксте.