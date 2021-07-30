Петербургский «Зенит» начал переговоры с «Торино» по трансферу нападающего Андреа Белотти.

Как сообщает SkySports, итальянский клуб просит за игрока 30-35 миллионов евро. Сам футболист еще не приступил к тренировкам после чемпионата Европы.

Действующий контракт Белотти с «Торино» рассчитан до июня 2022 года, и клуб намерен его продлить. Руководство предлагает футболисту четырехлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро в год с учетом бонусов. Форвард планирует обдумать предложение, когда вернется из отпуска.

Белотти присоединился к «Торино» в 2015 год, до этого он выступал за «Парму» и «Альбинолеффе».

Напомним, «Зенит» недавно расстался с нападающим Себастьяном Дриусси, также возможен уход Сердара Азмуна.