Российские «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли австралиек Мариафе Артачо и Талику Клэнси в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр. Матч завершился со счетом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).

Таким образом, россиянки одержали третью подряд победу в Токио и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. На старте соревнований они обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот, затем оказались сильнее пары Лидианни Эчеваррия Бенитес/Лейла Консуэло Мартинес Ортега из Кубы.

Макрогузова и Холомина заняли первое место в группе E и продолжат борьбу в 1/8 финала.

На данный момент олимпийская сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете. В активе наших соотечественников 31 награда: 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых.

Олимпиада стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.