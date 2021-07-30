Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, как продвигались переговоры о новом контракте с российским форвардом Александром Овечкиным.

Накануне игрок подписал соглашение на пять лет и 47,5 миллионов долларов. Хоккеист лично вёл переговоры и обсуждал детали соглашения с семьей.

«Сложнее всего было вести переговоры с мамой Овечкина», — цитирует Леонсиса в «твиттере» журналист Иэн Оланд.

«Но она даже не подходила к телефону!», — пошутил в ответ Овечкин на пресс-конференции.

На счету Овечкина сейчас 730 шайб в НХЛ, это шестой результат в истории лиги. Предыдущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» был подписан в январе 2008 года, за 13 лет россиянин заработал 124 миллиона.