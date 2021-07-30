Российский теннисист Карен Хачанов сенсационно пробился в финал Олимпиады в Токио. В полуфинальном поединке он в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут. За это время Хачанов десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных. Его соперник записал на свой счет четыре эйса, ни разу не ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

Таким образом, Хачанов гарантировал себе как минимум серебряную медаль Олимпийских игр. Его соперником по финалу станет либо серб Новак Джокович, либо немец Александр Зверев.

Примечательно, что днем ранее Карреньо-Буста выбил из борьбы россиянина Даниила Медведева, который является второй ракеткой мира и был вторым сеяным на Олимпиаде.