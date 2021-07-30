Российская лучница Елена Осипова вышла в финал личного турнира на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале она встречалась с итальянкой Лучиллой Боари и победила со счётом 6:0.

Ранее в четвертьфинале Осипова одолела представительницу Южной Кореи Кан Чхэ-ён (7:1). В финале россиянка встретится еще с одной кореянкой Ан Сан. Начало встречи запланировано на 10:45 по московскому времени.

Напомним, на данный момент олимпийская сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете. Наши соотечественники завоевали уже 31 награду: десять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.

Олимпиада стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.