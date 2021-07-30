Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. Сегодня они сыграют в полуфинале смешанного разряда против австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса.

Начало встречи ожидается не ранее 11:00 мск, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Павлюченкова и Рублёв начали путь к полуфиналу с победы над хорватами Дарьей Юрак и Иваном Додигом — 5:7, 6:4, 11:9. В четвертьфинале россияне разобрались с хозяевами Игр-2020, японцами Еной Шибахарой и Беном Маклахланом — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

После них свой полуфинальный поединок проведут россияне Елена Веснина и Аслан Карацев. Они встретятся с сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем.