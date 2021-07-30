Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победы россиян Евгения Рылова и Виталины Бацарашкиной на Олимпиаде в Токио.

Сегодня, 30 июля, Рылов взял второе золото Игр, победив на дистанции 200 м на спине. Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пистолета с 25 метров. Ранее она взяла золото в стрельбе с 10 м.

«Наши спортсмены радуют нас, не то слово! Спасибо им большое, это самое высшее, что можно выиграть в спорте, — выиграть золотую олимпийскую медаль. Поздравляю их тренеров — они добились такого результата в сложную минуту в другой стране!» — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, на данный момент олимпийская сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете. Наши соотечественники завоевали уже 31 награду: десять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.