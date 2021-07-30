Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в личном турнире. В финале она потерпела поражение от представительницы Южной Кореи Ан Сан.

Судьба золотой медали решилась на тай-брейке. Решающим выстрелом кореянка попала в десятку, в то время как стрела Осиповой немного ушла влево и попала в восьмерку.

Ранее в четвертьфинале Осипова одолела представительницу Южной Кореи Кан Чхэ-ён (7:1).

Напомним, на данный момент олимпийская сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете. Наши соотечественники завоевали уже 321 награды: десять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых.

Олимпиада стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.