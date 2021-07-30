Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о главных конкурентах «Зенита» в сезоне-2021/22.

«Если назову «Уфу» или «Ахмат», сильно удивлю?.. А если серьёзно, то этот вопрос больше к Ванге или Вольфу Мессингу. Это они всё знали наперёд. В прошлом сезоне ещё за несколько туров до конца не было ясно с окончательной расстановкой. А сейчас позади только первый тур», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, «Зенит», как и ранее, будет задавать тон в чемпионате, а его конкурентами могут стать «Локомотив» или обновленный Слуцким «Рубин». Также есть надежда на то, что назначение Алексея Березуцкого встряхнет московский ЦСКА.

«Очень надеюсь, что в год своего 100-летнего юбилея не останется в стороне и «Спартак», которому по такому случаю нужно прыгнуть выше и своей головы, и «Зенита», — сказал Романцев.

Напомним, ни один матч первого тура РПЛ-2021/22 не завершился вничью. Победы одержали «Зенит», «Рубин», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА, а «Спартак», «Ростов» и «Сочи» стартовали с поражений.