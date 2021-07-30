В пятницу, 30 июля, стартует второй тур Российской Премьер-Лиги. Открывать программу футбольного уик-энда будет встреча «Арсенала» с казанским «Рубином», которая начнется в 19:00 по московскому времени.

В то же время в Самаре начнется матч «Крылья Советов» — «Спартак».

Ещё две встречи состоятся в субботу. В 17:30 мск стартует встреча «Уфа» — «Динамо», а в 20:00 начнется столичное дерби ЦСКА — «Локомотив».

В воскресенье в 17:30 «Урал» примет «Нижний Новгород». В 20:00 начнутся две встречи: «Краснодар» — «Химки» и «Ростов» — «Зенит». Закрывать программу тура будет матч «Ахмат» — «Сочи», который начнется в 20:00 1 августа..

Напомним, ни одна из встреч первого тура РПЛ не завершилась вничью.