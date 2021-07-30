В России на пятницу, 30 июля, выявлено 23 564 новых случая заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 242 066.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 794 человек. 20 485 граждан выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 164,7 млн тестов. 157 771 житель страны скончался от коронавируса, еще 5 588 848 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 3481 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1916 новых случаев, в Московской области — 1453.