Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского пловца Райана Мерфи. Проиграв россиянину Евгению Рылову в финале на 200 м на спине, Мёрфи заявил, что в их заплыве «было не всё чисто».

«Это мало того, что противно и несправедливо, так это ещё и самые настоящие сплетни, которые плетут мужики — это вообще позорно! Надо за такое наказывать! При въезде все сдавали тесты, в чём дело? Они что, не доверяют тестам, которые провели японцы? Они считают, что японцы не в состоянии определить результаты?», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, Рылов завоевал золотую медаль, установив олимпийский рекорд. Мёрфи стал вторым, а бронза досталась британцу Люку Гринбанку. Примечательно, что и он не удержался от едкого комментария и посетовал на наличие допинговой системы в России.

Для Рылова эта медаль стала уже третьей в Токио-2020. Ранее он стал олимпийским чемпионом на стометровке на спине, затем взял серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем в составе российской команды.