Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов продолжит карьеру в московском «Велесе».

Как сообщает «Матч ТВ», российский игрок подписал контракт до конца нынешнего сезона. Он оформил переход в клуб после того, как лично пообщался с главным тренером Артемом Куликовым. Зарплата 34-летнего Тарасова будет минимальной.

Дебютировать за свою новую команду Тарасов сможет уже завтра в матче с «Томью».

Напомним, в минувшем сезоне Дмитрий выступал за казанский «Рубин» и провел в его составе семь матчей в РПЛ.

«Велес» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.