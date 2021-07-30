Российский пловец Евгений Рылов сообщил, что американец Райан Мёрфи извинился перед ним за свои слова о том, что в их заплыве не все было чисто.

По словам Рылова, произошло небольшое недопонимание, поскольку Мёрфи имел в виду не конкретно их заплыв, а отвечал на вопрос о допинге в плавании. Американец ответил, что, скорее всего, не все спортсмены являются чистыми.

«Но интерпретировали немножко неправильно — в сторону нашего заплыва на двухсотметровке, финального. Он написал мне личное сообщение в «Инстаграме», попросил прощения за такое недопонимание, что произошло на пресс-конференции. Я выставил пост, своё мнение, что я думаю об этом. Всё хорошо, никаких проблем нет, не переживайте», — сказал Рылов в видео для ОКР.

Напомним, Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине. Для него эта медаль стала уже третьей в Токио-2020. Ранее он стал олимпийским чемпионом на стометровке на спине, затем взял серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем в составе российской команды.

