Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что все российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, будут представлены к государственным наградам.

На данный момент российская команда, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете. Наши соотечественники завоевали уже 32 награды: 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых. Кроме того, России уже гарантированы еще две медали в теннисе и одна в фехтовании.

Российский пловец Евгений Рылов взял уже три медали в Токио — два золото и одно серебро. Таким же результатом может похвастаться Виталина Бацарашкина, специализирующаяся на стрельбе из пистолета.

Напомним, из-за санкций ВАДА российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна. Наказание будет в силе до декабря 2022 года.