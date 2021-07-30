Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о тренировках под руководством Этери Тутберидзе.

«С девяти лет я тренируюсь у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно с ней я поняла, что фигурное катание – моя профессия, моя жизнь. Ее подход заключается в том, что тренер полностью вкладывается в спортсмена и ожидает увидеть такую же самоотдачу», — сказала Щербакова в интервью журналу Hello.

Спортсменка призналась, что никогда не хотела бросить фигурное катание, но сталкивалась с большими сложностями — например, после перелома ноги.

Напомним, в минувшем сезоне Щербакова в третий раз подряд победила на чемпионате России, затем выиграла свой дебютный чемпионат мира на взрослом уровне. В следующем сезоне спортсменка будет претендовать на олимпийскую путевку в Пекин.