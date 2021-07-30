На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште стартовал венгерский этап гран-при Формулы-1. В 12:30 по московскому времени началась первая свободная практика.

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Вторая тренировка также состоится сегодня и начнется в 16:00 мск. Завтра пройдут третья сессия свободных заездов (13:00) и квалификация (16:00), а гонка состоится в воскресенье (16:00).

После десяти этапов лидером личного зачета пилотов идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Однако из-за аварии в Сильверстоуне его преимущество над Льюисом Хэмилтоном сократилось до семи очков. Третье место занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис.