Действующая чемпионка мира Анна Щербакова поделилась мнением о конкуренции в российском фигурном катании.

«В российском фигурном катании, особенно в женском одиночном, огромная конкуренция. Чтобы показывать результат, нужно быть психологически устойчивым, делать все, чтобы эмоции не влияли на твои прокаты. Ко мне такая уверенность пришла в прошлом сезоне», — сказала Щербакова в интервью журналу Hello.

Спортсменка подчеркнула, что борьба на катке не мешает фигуристкам поддерживать друг друга за его пределами, поскольку каждая из них знает цену победы.

Напомним, с девяти лет Щербакова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне 17-летняя спортсменка в третий раз подряд выиграла чемпионат России, затем взяла золото на дебютном взрослом чемпионате мира.