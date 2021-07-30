Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос бразильского журналиста после победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале Олимпийских игр.

Представитель прессы спросил, есть ли для Хачанова разница в выступлениях под флагом России и флагом ОКР.

«Я не буду отвечать на этот вопрос», — сказал Карен.

Напомним, Хачанов стал первым финалистом Олимпиады и гарантировал себе как минимум серебряную медаль. Он одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Примечательно, что днем ранее Карреньо-Буста выбил из борьбы вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

В финале Хачанов сыграет либо с Новаком Джоковичем, либо с Александром Зверевым.