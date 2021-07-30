Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в финал смешанного разряда Олимпиады в Токио. В полуфинале они обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Матч завершился на чемпионском тай-брейке со счетом 5:7, 6:4, 13:11.

Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. За это время россияне восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трех. Австралийцы записали на свой счет девять эйсов, один раз ошиблись на подаче и сделали два брейка.

Напомним, сегодня в полуфинале также сыграют россияне Елена Веснина и Аслан Карацев, их соперниками станут сербы Новак Джокович и Нина Стоянович. Таким образом, сборная России гарантировала себе как минимум одну медаль в смешанном разряде.