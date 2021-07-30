Немецкий теннисист Александр Зверев сенсационно не пустил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финал Олимпиады в Токио. В полуфинальном матче он одержал победу в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:1.

Спортсмены провели на корте 2 часа 5 минут. За это время Зверев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Джокович записал на свой счет четыре эйса, один раз ошибся на подаче и сделал три брейка.

Соперником Зверева по финалу станет российский теннисист Карен Хачанов, сегодня одолевший испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Также российская команда гарантированно возьмет медаль в смешанном разряде, где в финал вышли Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова.