Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам

«Всем хорошего дня и солнечного настроения! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ», — сказал Дзюба в сториз.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу российская команда выступила неудачно, заняв последнее, четвертое место в турнирной таблице своей группы. После этого РФС уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера.

«Зенит» начал новый сезон с двух побед. Сначала подопечные Сергея Семака уверенно обыграли «Локомотив» в матче за Суперкубок России, затем оказались сильнее «Химок» в первом туре РПЛ.