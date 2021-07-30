На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште (Венгрия) проходит 11-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 30 июля, состоялась первая свободная практика, лучшее время круга показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Со вторым результатом тренировку завершил Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим стал его напарник Льюис Хэмилтон.

Россиянин Никита Мазепин показал 19-е время, его партнер по «Хаасу» Мик Шумахер стал 17-м. Между ними расположился Роберт Кубица, на сегодняшней тренировке заменивший Кими Райкконена в «Альфа Ромео».

Напомним, вторая сессия свободных заездов также состоится сегодня и начнется в 16:00 мск. Третья тренировка и квалификация пройдут завтра, гонка — в воскресенье.

После десяти этапов Ферстаппен возглавляет личный зачет пилотов, Хэмилтон идет вторым, Ландо Норрис из «Макларена» — третьим.