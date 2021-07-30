Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав национальной команды на летний чемпионат мира, который будет проходить в чешском Нове-Место в период с 25 по 29 августа.

В мужскую команду не вошли представители сборной России. На турнире выступят Ярослав Костюков, Иван Колотов, Александр Бабчин, Дмитрий Абашев, Роман Сурнев и Александр Бектугонов.

Женскую команду представят более именитые спортсменки. Так, в Нове-Место выступят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова и Тамара Дербушева.

За мужскую юниорскую команду выступят Дмитрий Шамукаев, Андрей Ващенко, Евгений Фадеев, Даниил Фомин, Даниил Усов и Денис Рощупкин, за женскую — Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Полина Плюснина, Виктория Петрова и Ксения Шнейдер.

Тренерский штаб на соревнованиях будут представлять Николай Загурский, Евгений Куваев, Иннокентий Каринцев, Олеся Аксёнова.

Ранее старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщал, что его подопечные не планируют выступать на летнем чемпионате мира.