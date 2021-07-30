Владелец московского «Спартака» Леонид Федун хотел купить московский футбольный клуб «Вулверхэмптон».

Информация об этом появилась в «твиттере» @Pembswolf. Источник написал следующее:

«Федун познакомился с (Вагитом) Алекперовым в 1980-х, когда был преподавателем в сибирском городе Когалыме. В мае 2006 года Федун стал одним из двух основных владельцев IFD Kapital Group. В июле 2021 года Федун предложил 400 миллионов фунтов стерлингов за покупку «Вулверхэмптона», но это предложение было отклонено».

Напомним, в 2004 году Федун приобрел контрольный пакет акций московского «Спартака». При нем красно-белые по разу выиграли чемпионат и Суперкубок России, пять раз завоевывали серебряные медали РПЛ и трижды пробивались в групповой раунд Лиги чемпионов.

Предприниматель Вагит Алекперов владеет 36,8% акций «Спартака».