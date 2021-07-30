Российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов пробились в полуфинал Олимпиады в Токио на дистанции 50 м вольным стилем.

В квалификации Колесников показал общий 10-й результат (21,88), Морозов — 12-й (21,92). С первого места в полуфинал вышел американец Калеб Дресселл (21,32).

Полуфинальные заплывы состоятся завтра, 31 июля, финальные — 1 августа.

Напомним, ранее россиянин Евгений Рылов взял два олимпийских золота на дистанциях 100 м и 200 м на спине. Климент Колесников завоевал серебро в стометровке на спине и бронзу в стометровке вольным стилем. Также сборная России стала второй в эстафете 4х200 вольным стилем.

Сейчас российская команда идет на четвертом месте медального зачета Олимпиады.