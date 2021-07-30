Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин рассказал, как клуб обменял его в СКА в 2020 году.

«Я узнал, что права на меня обменяли в СКА, только из новостей. За день до этого генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» спрашивал, какие у меня планы. Из «Трактора» тоже постоянно были звонки, но я всем отвечал, что хочу остаться за океаном. Хорошо, что обменяли именно в СКА, потому что это базовый клуб сборной», — сказал Тренин в интервью «РБ Спорт».

По словам хоккеиста, в Нешвилле на тот момент был карантин, а в России была возможность играть и тренироваться с командой. Тренин признался, что ему было непросто адаптироваться к российскому хоккею, потому что в Америке играют более прямолинейно и меньше удерживают шайбу.

Напомним, за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне 2020/21 Яков провёл 21 матч и набрал 7 (4+3) очков. В сентябре 2020 года он подписал новый двухлетний контракт с «Нэшвиллом» на общую сумму $ 1,45 млн.