Тульский «Арсенал» на своем поле примет казанский «Рубин» во втором туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 30 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция встречи будет доступна на сайте телеканала «Матч ТВ»:

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Резервным рефери назначен Максим Перезва.

Напомним, «Рубин» начал новый сезон чемпионата России с победы над «Спартаком», а «Арсенал» в первом туре проиграл «Локомотиву».