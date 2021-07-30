Российские шпажисты завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в командном турнире. В финальном поединке они потерпели поражение от сборной Японии со счетом 36:45.

Российскую команду представили Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Накануне женская сборная России по фехтованию завоевала золото в командном турнире по рапире.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 34 награды: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.