Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В матче за медаль россиянин одолел украинца Якова Хаммо. Ещё одним обладателем бронзы стал знаменитый француз Тедди Ринер, который проиграл Башаеву в четвертьфинале.

Золотую и серебряную медаль разыграют чех Лукаш Крпалек и грузин Гурам Тушишвили, поединок состоится сегодня, 30 июля.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 34 награды: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.