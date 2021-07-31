Второй тур Российской футбольной Премьер-Лиги сегодня, 31 июля, продолжится двумя матчами.

В 17:30 по московскому времени «Уфа» на своем поле примет московское «Динамо». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. В первом туре уфимцы проиграли ЦСКА, а москвичи оказались сильнее «Ростова».

В 20:00 на «ВЭБ Арене» стартует столичное дерби, в котором ЦСКА примет «Локомотив». Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин. Обе команды имеют в своем активе по три очка, «железнодорожники» на старте сезона обыграли тульский «Арсенал».

Второй тур РПЛ завершится в понедельник, 2 августа.