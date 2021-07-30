Сборная США была дисквалифицирована после победы в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпийских играх в Токио.

Американских бегунов отстранили за то, что они некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки, чем нарушили технический регламент соревнований. Команду представляли Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.

Финал состоится в субботу, 31 июля. За медали будут бороться сборные Польши, Нидерландов, Ямайки, Великобритании, Бельгии, Ирландии, Германии и Испании.

На данный момент олимпийская сборная США занимает третье место в медальном зачете, завоевав 41 награду: 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых. Первое место занимает команда Китая, второе — Япония. Россияне идут четверыми с 34 медалями.