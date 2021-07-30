Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выполнила параллельный прыжок с известным тиктокером Артемом Федорченко.

На своей странице в инстаграме спортсменка опубликовала видео, на котором они одновременно прыгают тройной сальхов.

Федорченко является самым популярным фигуристом тиктока, на него подписаны 1,5 миллиона человек.

21-летняя Медведева — двукратная серебряная медалистка Олимпиады, двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратная победительница финала Гран-при. В сентябре прошлого года она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пропустила соревновательный сезон из-за проблем со здоровьем.