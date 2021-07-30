Футбольный турнир на летних Олимпийских играх в Токио дошел до стадии четвертьфинала. Сегодня, 30 июля, сборная Бразилии сразится с Египтом за выход в полуфинал соревнований.

Игра будет проходить в Сайтаме на одноименном стадионе, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Напомним, что сборную Бразилии выступает нападающий петербургского «Зенита» Малком.

На групповом этапе бразильцы не потерпели ни одного поражения. На старте турнира они обыграли Германию, затем поделили очки с Кот-д’Ивуаром и одолели Саудовскую Аравию. Сборная Египта в первом туре сыграла вничью с испанцами, потом уступила Аргентине, но в третьем матче обыграла Австралию.