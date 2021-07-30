Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина сохраняют шансы на олимпийские медали Токио-2020. Сегодня, 31 июля, они проведут матч за бронзу в парном разряде, их соперницами станут бразильянки Луиза Стефани и Лаура Пигосси.

Матч будет проходить на первом корте, его начало запланировано на 9:00 по московскому времени.

Напомним, в полуфинале россиянки сражались с чешской парой Катержина Синякова/Барбора Крейчикова и потерпели поражение на чемпионском тай-брейке. Бразильянки в двух партиях проиграли швейцаркам Белинде Бенчич и Виктории Голубич.

На данный момент олимпийская сборная России занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 34 (10-14-10) награды.