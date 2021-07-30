Российский футбольный тренер Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», — сказал первый источник.

Второй источник подтвердил эту информацию и пояснил, что Черчесов не стал вступать в переговоры, поскольку сейчас не чувствует в себе силы работать с национальной командой.

Напомним, ранее Черчесов возглавлял сборную России. Под его руководством команда неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее, четвертое место в своей группе. После того, как команда не вышла в плей-офф, РФС принял решение об увольнении специалиста. Вместо него сборную возглавил Валерий Карпин.