Женская сборная России по волейболу сыграет с командой США в четвертом туре группового этапа Олимпиады в Токио. Игра будет проходить на «Ариаке Арене» сегодня, 31 июля, и начнется в 05:05 по московскому времени.

Американская команда пока идет без потерь, набрав девять очков в трех турах. На старте соревнований волейболистки из США одолели Аргентину, затем не оставили шансов Китаю и в пяти партиях обыграли Турцию.

Сборная России во главе с Серджо Бузато начала турнир с поражения от итальянок, затем обыграли Аргентину и Китай. Сейчас команда занимает третье место в своей группе. Для выхода в плей-офф необходимо остаться в топ-4.