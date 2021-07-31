На Олимпиаде в Токио стартовал матч четвертого тура группового этапа между женскими сборными России и США по волейболу. Команды встречаются на «Ариаке Арене», игра началась в 05:05 по московскому времени.

Для выхода в плей-офф турнира российским волейболисткам необходимо сохранить место в топ-4 своей группы. Сейчас они идут третьими, выиграв два матча их трех. На старте турнира россиянки под руководством Серджо Бузато проиграли итальянкам, затем одолели Аргентину и Китай.

Сборная США возглавляет группы, в ее активе три победы в трех матчах. На старте соревнований американки одолели Аргентину, затем не оставили шансов Китаю и в пяти партиях обыграли Турцию.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.