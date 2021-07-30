В Будапеште (Венгрия) на автодроме «Хунгароринг» продолжается 11-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 30 июля, в 16:00 по московскому времени стартует вторая свободная практика.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Ранее состоялась первое тренировка, лучшее время на которой показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщики «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон стали вторым и третьим соответственно. Россиянин Никита Мазепин показал 19-е время, его партнер по «Хаасу» Мик Шумахер — 17-е.

Третья тренировка в Будапеште и квалификация пройдут завтра, гонка — в воскресенье.