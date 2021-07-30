Владелец московского «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что хотел приобрести «Вулверхэмптон».

«Это всё сказки», — цитирует Федуна «РБК».

Ранее в популярном твиттер-аккаунте болельщиков «Вулверхэмптона» появилась информация, что в июле нынешнего года Федун пытался купить английский клуб за 469 миллионов евро, но на его предложение ответили отказом.

В минувшем сезоне «Вулверхэмптон» занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков.

Напомним, в 2004 году Федун приобрел контрольный пакет акций московского «Спартака». При нем красно-белые по разу выиграли чемпионат и Суперкубок России, пять раз завоевывали серебряные медали РПЛ и трижды пробивались в групповой раунд Лиги чемпионов.